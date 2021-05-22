Путину предложили снять часть ограничений с самозанятых

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил президенту Владимиру Путину снять с самозанятых часть ограничений по видам деятельности и разрешить платить взносы в ФСС. Предложение содержится в материалах к ежегодному докладу уполномоченного по защите прав предпринимателей, пишет «РГ».
Автором предложения
Что плохого в том, чтобы самозанятая маникюрша законно продала своей клиентке косметическое средство? В конце концов, множество граждан, вовлечённых в сетевые продажи, не регистрируются в качестве самозанятых именно потому, что в этом случае они не смогут делать то, что они делают, — аргументирует Блудян.
В то же время существующий для самозанятых запрет уплачивать взносы в ФОМС и ФСС делает их социально уязвимыми. Они не могут получать выплаты за декретный отпуск, за получение травм и так далее.
Как сообщалось ранее, каждая шестая российская компания привлекает к работе самозанятых, чаще всего это происходит в сфере строительства и информационных технологий.