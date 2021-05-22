Путину предложили снять часть ограничений с самозанятых

https://static.news.ru/photo/9363ca44-bc3c-11eb-9df3-96000091f725_660.jpg Фото: Alexander Legky/Global Look Press

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил президенту Владимиру Путину снять с самозанятых часть ограничений по видам деятельности и разрешить платить взносы в ФСС. Предложение содержится в материалах к ежегодному докладу уполномоченного по защите прав предпринимателей, пишет «РГ».

Автором предложения является общественный омбудсмен по вопросам защиты прав предпринимателей на специальных налоговых режимах Марина Блудян. Она считает, что для самозанятых уже хватает существующих ограничений. Это — отсутствие наёмных работников и доход не выше 2,4 млн рублей в год.

Что плохого в том, чтобы самозанятая маникюрша законно продала своей клиентке косметическое средство? В конце концов, множество граждан, вовлечённых в сетевые продажи, не регистрируются в качестве самозанятых именно потому, что в этом случае они не смогут делать то, что они делают, — аргументирует Блудян.

В то же время существующий для самозанятых запрет уплачивать взносы в ФОМС и ФСС делает их социально уязвимыми. Они не могут получать выплаты за декретный отпуск, за получение травм и так далее.

Как сообщалось ранее, каждая шестая российская компания привлекает к работе самозанятых, чаще всего это происходит в сфере строительства и информационных технологий.