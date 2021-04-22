Каждая шестая российская компания начала пользоваться услугами самозанятых

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Каждая шестая российская компания привлекает к работе самозанятых, чаще всего это происходит в сфере строительства и информационных технологий. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные опроса сервиса по поиску работы SuperJob. В исследовании приняли участие тысяча менеджеров по персоналу со всей страны.

О том, что их компания привлекает самозанятых для выполнения некоторых работ, сообщили 17% представителей работодателей, — говорится в исследовании.

Уточняется, что наиболее часто привлекают самозанятых к работе компании с численностью персонала до 100 человек (19%), меньше всего — крупные организации, где трудятся более 1 тысячи работников (9%).

Чаще всего услугами самозанятых пользуются строительные компании (25%) и IT-организации (21%). Реже всего к подобной практике прибегают на производстве (7%).

Чаще всего самозанятые оказывают услуги в области маркетинга, рекламы и дизайна, информационных технологий, логистики, строительства, управления персоналом, бухгалтерии и продаж.

Самозанятые оказывают платные услуги без привлечения наёмных работников, они должны отчислять в бюджет только 4% суммы своего дохода при работе с физлицами и 6% — при работе с компаниями. На конец марта в ФНС было зарегистрировано 2 млн самозанятых. Ежедневно такой статус в России получают более 5 тысяч человек.

Ранее в ФНС подсчитали, что почти одна десятая часть всех работающих россиян может относиться к самозанятым. Это около 7,2 миллиона человек.

Власти пообещали подумать о дополнительной поддержке самозанятых россиян, пострадавших из-за пандемии коронавируса. Об этом на большой пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин в декабре 2020 года. Ранее было принято решение о возвращении самозанятым уплаченных ими в 2019 году налогов, и люди этим воспользовались.