Путин поручил списать налоги для НКО и малого бизнеса

https://static.news.ru/photo/55cc06f2-96e9-11ea-bda2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин дал правительству новое поручение, в котором говорится о необходимости списания налогов за II квартал для малого бизнеса и НКО. Срок исполнения — до 1 июня 2020 года.

К этой дате кабмин обязан предоставить предпринимателям право на уменьшение суммы страховых взносов за текущий год на величину одного минимального размера оплаты труда (МРОТ). Помимо этого, самозанятым выделят из бюджета сумму в размере одного МРОТ, говорится на сайте Кремля.

Также Путин отметил важность кредитов для предприятий и НКО, которые пострадали от пандемии коронавируса. Максимальный размер займов для них будет определяться исходя из МРОТ на одного сотрудника. Однако количество таких кредитов и целевое использование будут контролироваться государством, подчеркнул президент.

Ранее NEWS.ru писал, что эксперты оценили вероятные потери мировой экономики из-за пандемии коронавируса. Они могут достигнуть $5,8–8,8 трлн.