Путин заявил о необходимости «сбалансированных шагов» в борьбе с инфляцией

Правительство России должно выверенно и сбалансированно бороться с темпами роста инфляции в стране. Об этом президент Владимир Путин заявил во время совещания по социально-экономическому развитию страны.

По его словам, в настоящее время российская экономика постепенно восстанавливается от последствий коронавирусного кризиса, однако темпы её развития по-прежнему сдерживает инфляция. Президент подчеркнул, что особую важность в этом вопросе будет представлять координация действий правительства и Центробанка, их взаимодействие должно быть скоординированным.

Путин подчеркнул, что Россия — не единственная страна, которая сталкивается с инфляцией в это непростое время. Помимо неё, серьёзные последствия кризиса сейчас испытывают и в США. Однако, по его словам, инфляционные темпы в России на данный момент довольно незначительные, что в меньшей степени препятствует восстановлению ключевых секторов отечественной экономики, а также трудового рынка.

Правительство и Центральный банк реагируют соответствующим образом как на уровне макроэкономических действий, так и отраслевого регулирования. Важно, чтобы все предпринимаемые шаги были — ещё раз хочу это подчеркнуть — скоординированы, выверены и сбалансированы. Уверен, что именно так мы и будем действовать, — заявил Путин.

В ходе совещания президент также предложил участникам встречи обсудить конкретные первоочередные задачи по выходу из кризиса.

На прошлой неделе первый вице-премьер Андрей Белоусов на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам с Путиным заявил, что годовая инфляция в стране сохраняется на уровне 6,56%. Однако в конце 2021-го этот показатель может снизиться до отметки в 5%, подчеркнул чиновник.

Ранее Владимир Путин заявил о рисках инфляции при восстановлении мировой экономики. По его словам, процесс идёт достаточно высокими темпами, однако сопровождается существенным повышением цен.