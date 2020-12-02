Путин связал будущее российской экономики с развитием нанотехнологий

https://static.news.ru/photo/cac79810-34b7-11eb-9e35-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

У российской экономики нет будущего без развития нанотехнологий. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с первым зампредом коллегии Военно-промышленной комиссии Сергеем Куликовым, которому он предложил возглавить «Роснано».

По словам Путина, то же самое касается и искусственного интеллекта, и биотехнологий, и других направлений. Всё это в современном мире связано друг с другом, подчеркнул президент.

Всё это находится в такой связке, для того чтобы использовать которую, мы должны каждый из компонентов иметь в виду и каждый из компонентов развивать полноценно. В этом смысле на ваших плечах будет большая ответственность, перед вами очень большие, масштабные задачи, — цитирует Путина РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, Чубайс покинет должность руководителя «Роснано» в связи с реорганизацией структуры. Пока неизвестно, кем будет Чубайс после реформирования «Роснано». Известно, что эта структура и «Сколково» перейдут под управление ВЭБ, а РФПИ — под управление РВК. Функционировать будут восемь институтов развития.

До этого в СМИ появилась информация, что Чубайс попросил президента отпустить его на пенсию.