Путин рассказал о судьбе денег, вырученных от «налога для богатых»

https://static.news.ru/photo/088114e8-370a-11eb-b1ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Средства, полученные государством от повышенного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для богатых россиян, то есть около 60 млрд рублей, потратят на закупки дорогих медицинских препаратов. Власти страны и дальше будут искать источники финансирования для решения подобных проблем, рассказал глава государства Владимир Путин во время онлайн-встречи с финалистами конкурса «Доброволец России — 2020».

С президентом пообщались Регина Парпиева и Артём Самуйлов, чьи мечты руководитель государства исполнил в рамках акции «Елка желаний» в 2018-м. Регина, которая тогда взяла интервью у Путина, в этот раз рассказала об изменениях, произошедших за это время в её жизни. Девушка также передала для лидера подарок к Новому году — поделку в виде сердца, исполненную в цветах флага РФ. Политик поблагодарил и поинтересовался, что бы она сама хотела получить на праздник.

Моё самое главное желание — чтобы все выздоровели, чтобы были все здоровы. Я сейчас подумала как раз. Нет, к сожалению, фонда для людей с аутоиммунными заболеваниями, а я как раз таким и болела. Очень много ребят, к сожалению, и погибают, и просто без лекарства, потому что нет средств, а лекарства бывают дорогостоящие, — рассказала Парпиева.

Девушка добавила, что хотела бы основать самостоятельно подобный фонд. Путин в ответ рассказал о мерах, принимаемых для решения проблемы с закупками дорогих препаратов.

Политик ранее предложил с 2021 года отменить плоскую шкалу НДФЛ и повысить ставку с 13% до 15% для доходов более 5 млн рублей в год. Средства, как заявлено, будут направлять на лечение детей с орфанными (редкими) заболеваниями. 21 октября 2020-го Государственная дума приняла соответствующий законопроект в первом чтении.

Эксперты ВШЭ в отзыве на проект бюджета на 2021–2023 годы предложили повысить НДФЛ для состоятельных россиян, а также налог на прибыль компаний. В частности, эксперты считают возможным установить НДФЛ на уровне 20–24% для доходов свыше 12 и 24 млн рублей в год, а налог на прибыль — 24–30% с установлением эффективного инвестиционного вычета.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Путин принял участие в акции «Ёлка желаний». Президент пообещал покататься на коньках с мальчиком Димой и подумать, как исполнить мечту Саши, загадавшего обнять панду. Политик добавил, что для этого ему необходимо посоветоваться с защитниками животных.