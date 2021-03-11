Путин призвал бизнесменов направлять ресурсы «в дом»

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Российские предприниматели вправе направлять свои ресурсы куда угодно, однако лучшим вложением было бы развитие бизнеса внутри России. К этому представителей деловых кругов призвал президент Владимир Путин.

Свою позицию он высказал на совещании по вопросам инвестиционной активности, передаёт РИА Новости.

Руководители компаний, акционеры сами должны принимать решения, связанные с инвестиционной активностью и с инвестиционными планами, но вот имея в виду, что мы работаем в условиях большой неопределённости, <...> лучше в дом: здесь спокойнее и надёжнее, — сказал Путин.

Он отметил, что перед правительством поставлена задача создать условия, при которых такие действия для бизнесменов были бы наиболее эффективными. По его словам, средства бизнеса следует направлять не на выплату дивидендов и не на то, чтобы распределить их «где-то там в тихие гавани», а на развитие собственных бизнесов или новых бизнесов в России.

Власти страны, заверил он, со своей стороны будут делать всё необходимое для того, чтобы условия для этого были стабильными и надёжными.

Кроме того, как писал NEWS.ru, Путин на совещании заявил о необходимости обеспечить доступ к финансовым ресурсам на реализацию инвестпроектов для бизнеса. Глава государства напомнил, что к 2030 году годовой объём инвестиций в России должен вырасти не меньше чем на 70% по сравнению с 2020 годом.