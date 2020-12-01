Путин предрёк рост спроса на нефть в течение пяти лет

https://static.news.ru/photo/c8286952-33dd-11eb-b8b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Waltraud Grubitzsch/dpa/Global Look Press

Мировой спрос на нефть будет расти в течение ближайших пяти лет на 1% ежегодно. Потом начнётся падение на 0,1%, рассказал глава РФ Владимир Путин. Накануне политик приехал в Тобольск (Тюменская область). У него запланировано совещание по видеосвязи, посвящённое развитию нефтегазохимической отрасли.

В программу президента включён визит на завод «Запсибнефтехим», являющийся крупнейшим нефтехимическим комплексом страны. Помимо этого, руководитель государства встретится с губернатором Тюменской области Александром Моором.

Это очень перспективно. Думаю, что все присутствующие на совещании это прекрасно понимают. Ожидаемый среднегодовой темп роста мирового спроса [на продукцию нефтехимии] где-то под 4%. А в ближайшие пять лет спрос на нефть — в 1%. А потом будет вообще снижение. На 0,1 %, — цитирует Путина РИА Новости.

Спрос и скоординированные действия участников рынка определят перспективы цен на нефть. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин. Таким образом он ответил на вопрос о прогнозе по ценам на нефть и сохранении тенденции к их колебаниям.

Ранее сообщалось, что одним из главных драйверов роста цен на нефть являются новости об успешном испытании нескольких вакцин от коронавируса и скором запуске их в производство. Рынок пересматривает связанные с пандемией риски и ориентируется на более позитивные сценарии.

Ещё одним важным фактором роста цен является ожидание встречи участников сделки ОПЕК+ 1 декабря, на которой, возможно, будет принято решение отложить смягчение введённых ограничений на добычу нефти. На данный момент страны — участницы сделки ограничили объёмы добычи нефти в пределах 7,7 млн баррелей в сутки и планировали в новом году поднять планку до 9,6 млн баррелей в сутки.

Ранее, как писал NEWS.ru, стало известно, что Россия и страны ОПЕК могут продлить соглашение по ограничению добычи нефти ещё на два-три месяца.