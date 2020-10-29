Путин предложил продлить налоговую отсрочку для малого бизнеса

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Отложить на три месяца выплаты налогов и страховых взносов для сферы общественного питания и других услуг предложил президент России Владимир Путин во время инвестфорума «Россия зовёт!».

Российский лидер подчеркнул, что власти делают «особый акцент на поддержке малого и среднего бизнеса».

Для таких компаний вдвое снижены страховые взносы с тридцати процентов сразу до пятнадцати, причем не на текущий, только кризисный период, а на постоянной основе, — напомнил Путин.

Как пояснил Путин, в пострадавших отраслях не всем компаниям удалось восстановить прежнее положение и у них остались проблемы из-за перебоев в работе во время пандемии. Прежде всего в такой ситуации оказались рестораны, кафе и прочие организации, оказывающие услуги. Именно поэтому президент считает необходимым «продлить уже предоставленную отсрочку по налогам и страховым взносам еще на три месяца».

Как писал NEWS.ru, ВТБ за время пандемии нового COVID-19 реструктурировал российским компаниям кредиты на 1,6 трлн рублей. Об этом заявил глава банка Андрей Костин на встрече с президентом Владимиром Путиным.