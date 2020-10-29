Костин отчитался перед Путиным о реструктуризации кредитов

https://static.news.ru/photo/3c00719a-19fc-11eb-9e1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ВТБ за время пандемии нового COVID-19 реструктурировал российским компаниям кредиты на 1,6 трлн рублей. Об этом заявил глава банка Андрей Костин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Мы реструктурировали примерно 1,6 триллиона рублей нашим компаниям, — сообщил Костин.

Он добавил, что гражданам было реструктурировано примерно 370 тысяч кредитов на общую сумму более 300 млрд рублей. В свою очередь, глава государства поблагодарил Костина за хорошую организацию 12-го Инвестиционного форума «Россия зовет!».

Путин отметил, что данное мероприятие позволяет «почувствовать настроения наших партнёров и внутри страны, и за рубежом». При этом инвесторы получили представления о позиции России и то, какими приоритетами она руководствуется в том числе в сфере развития экономики.

Как писал NEWS.ru, российские банки за весь период действия закона о кредитных каникулах получили от граждан 388,1 тысячи требований о предоставлении отсрочки по заёмным платежам. К 7 октября кредитные каникулы были предоставлены по 159,5 тысячи требований на общую сумму 78,5 млрд рублей, сообщил Михаил Мамута. Вместе с тем системно значимые банки аннулировали более 29 тысяч кредитных каникул, полученных заёмщиками в пандемию, на общую сумму около 10 млрд рублей.