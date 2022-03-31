Путин предложил компенсировать россиянам средства за отменённые авиарейсы

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросу развития авиаперевозок и авиастроения заявил, что требуется в сжатые сроки обеспечить возврат гражданам России средств за рейсы, которые были отменены. Он высказал предложение выдать вместо сертификатов выдавать деньги и дал поручение правительству разработать и запустить данный механизм.

Многие рейсы, на которые граждане уже купили билеты, отменены. Сейчас тоже только что об этом говорили. Как по международным, так и по внутренним маршрутам. Мы обсуждали сегодня и вчера те вопросы с коллегами, безусловно, нужно обеспечить возврат гражданам потраченных денег. Если в прошлые периоды мы выдавали определённые сертификаты, сейчас это сложнее — реализовать эту программу. Потому что многие маршруты просто закрыты. Мы ограничим возможности граждан использовать эти сертификаты. Поэтому нужно выдать деньги, я с этим согласен и прошу Правительство в сжатые сроки запустить такой механизм, — сказал Путин.

«Аэрофлот» ранее объявил о приостановке с 8 марта выполнения всех международных рейсов. В компании сообщили, что с 6 марта пассажиров, следующих по международным направлениям, не допустят на рейс с билетами в обе стороны с возвратом после 8 марта.

Возврат стоимости неиспользованных билетов можно произвести в любое время до конца 2022 года или переоформить их без штрафов на другой маршрут.

Также из-за антироссийских санкций, введённых после начала специальной военной операции о закрытии воздушного пространства для российских самолётов и отмене рейсов заявили страны ЕС, а также Япония, США, Канада.