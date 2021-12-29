Путин поздравил «Газпром» с окончанием работ по «Северному потоку — 2»

Президент России Владимир Путин поздравил «Газпром» и партнёров компании с завершением работы над «Северным потоком — 2», сообщил ТАСС. Он также заявил, что заполнение газом второй нитки газопровода должно завершиться до 30 декабря текущего года.

Хочу поздравить «Газпром» и ваших партнёров по «Северному потоку — 2» с завершением работы по созданию этой крупной дополнительной магистрали и с тем, что она готова к работе, — отметил Путин на совещании о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона.

Он также озвучил сроки заполнения газом второй нитки газопровода, оно должно произойти до 30 декабря текущего года. Российский лидер добавил, что действующий трубопровод послужит стабилизации цен на газ на европейском рынке.

Ранее сообщалось о том, что началось заполнение газом второй нитки газопровода «Северный поток — 2», строительство которого завершилось в сентябре. Газопровод был построен и прошёл независимую сертификацию в соответствии с применимыми техническими и отраслевыми стандартами.

Президент Путин заявил, что поставки по первой нитке, которая уже заполнена газом, могут начаться на следующий день после разрешения регулятора Германии. Президент подтвердил, что Россия может поставить дополнительные объёмы газа на европейский рынок. Он напомнил, что американские и ближневосточные компании в этом году сократили поставки газа в Европу, в то время как «Газпром» нарастил поставки на европейский рынок на 8,7%.