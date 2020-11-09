Путин дал поручение по запуску информационной системы лесного комплекса

https://static.news.ru/photo/7c0bb53e-22ac-11eb-af3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ввести в эксплуатацию в постоянном режиме систему, в которой должен производиться учёт древесины и сделок, совершённых в сфере лесного комплекса, поручил президент России Владимир Путин. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Обеспечить ввод в эксплуатацию в постоянном режиме информационной системы лесного комплекса, — сказано в перечне поручений.

Исполнителем назначено российское правительство, а исполнить поручение необходимо в срок до 1 января 2023 года.

Кроме того, в России с 22 октября ужесточили наказание за незаконный вывоз древесины из страны. К стратегически важным товарам и ресурсам, контрабанда которых в крупном размере влечёт уголовную ответственность, теперь отнесены «шпалы деревянные для железнодорожных и трамвайных путей». Под таким названием недобросовестные экспортёры начали декларировать ценные лесоматериалы для отправки за границу.

Как писал NEWS.ru, ранее Путин подписал закон о Конституционном суде в развитие поправок.