Путин дал поручение по запуску информационной системы лесного комплекса

Ввести в эксплуатацию в постоянном режиме систему, в которой должен производиться учёт древесины и сделок, совершённых в сфере лесного комплекса, поручил президент России Владимир Путин. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Обеспечить ввод в эксплуатацию в постоянном режиме информационной системы лесного комплекса, — сказано в перечне поручений.
Исполнителем назначено российское правительство, а исполнить поручение необходимо в срок до 1 января 2023 года.
Кроме того, в России с 22 октября ужесточили наказание за незаконный вывоз древесины из страны. К стратегически важным товарам и ресурсам, контрабанда которых в крупном размере влечёт уголовную ответственность, теперь отнесены «шпалы деревянные для железнодорожных и трамвайных путей». Под таким названием недобросовестные экспортёры начали декларировать ценные лесоматериалы для отправки за границу.
Как писал NEWS.ru, ранее Путин подписал закон о Конституционном суде в развитие поправок.