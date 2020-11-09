Путин подписал закон о Конституционном суде в развитие поправок

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Федеральный конституционный закон о Конституционном суде (КС) РФ в развитие поправок в основной закон страны подписал президент России Владимир Путин. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ, который глава страны внёс в парламент, предусматривает, что председатель КС РФ и его заместители могут назначаться не из числа судей этого органа.

В законе, который одобрили сенаторы, сказано, что КС РФ состоит из 11 судей. В их число входят председатель и его заместитель. Конституционный суд может осуществлять свою деятельность при наличии в его составе не менее восьми судей.

Принимать решения КС правомочен при участии в заседании не менее шести судей.

На прошлой неделе Путин подписал закон о новом порядке формирования правительства страны. Ранее он был одобрен Советом Федерации и депутатами Госдумы. Теперь исполнительная власть будет находиться под контролем кабинета министров и других федеральных органов под руководством президента. Ранее, напомним, исполнительную власть осуществляло лишь правительство.

Кроме того, президент сможет выдвигать кандидатуру на пост премьер-министра только после согласования с Госдумой. Однако глава государства сможет назначить руководителя кабмина сам в случае троекратного отклонения кандидатуры депутатами.

Как писал NEWS.ru, в понедельник спикер ГД Вячеслав Володи сообщил, что на совещании с руководителями фракций и главами профильных комитетов участники определили порядок, по которому Государственная дума будет рассматривать кандидатов на должности вице-премьеров и министров.