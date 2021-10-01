Путин поручил выделить Санкт-Петербургу деньги на метро и трамваи

Российский президент Владимир Путин принял решение предоставить Санкт-Петербургу деньги на обновление электрического транспорта. Такие поручения глава государства дал по итогам состоявшегося летом совещания по вопросам развития петербургского транспортного узла. Об этом сообщает ТАСС.

Деньги планируется направить в 2022–2024 годах, их предполагается выделить в форме бюджетного инфраструктурного кредита. Они будут потрачены «на обновление подвижного состава городского электрического транспорта». Речь идёт об обновлении, в частности, трамваев и троллейбусов. Срок исполнения задачи — 30 ноября текущего года.

Путин, кроме того, поручил направить до 96,9 млрд рублей на покупку вагонов для петербургского метро. Эти средства будут выделены из Фонда национального благосостояния в 2022–2031 годах на возвратной основе.

Ранее президент РФ предложил по аналогии с ЦКАД в Подмосковье создать второе, более удалённое от Санкт-Петербурга автомобильное кольцо. Об этом он заявил на совещании по вопросам развития транспортной системы региона.

Глава государства сказал, что сейчас с помощью средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) продлевается дорога от Петербурга до Москвы. Она пройдёт от Москвы до Екатеринбурга через Казань. Таким образом, действующая трасса позволит двигаться от Балтики прямо до Урала.