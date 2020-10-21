Путин поручил вернуть показатели по рынку труда на докризисный уровень

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Президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) сообщил, что поручил кабмину вернуть показатели по рынку труда в стране на докризисный уровень.

Глава государства обозначил нормализацию ситуации на рынке труда как абсолютную необходимость.

Такая задача перед правительством стоит, и надеюсь, что она будет решена, — подчеркнул Путин.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, также присутствовавший на съезде РСПП, заявил, что в настоящее время в России насчитывается более 3,5 миллиона официально зарегистрированных безработных граждан. По словам главы Минтруда, это число неуклонно снижается, передаёт РИА Новости.

Согласно данным Росстата, которые ранее приводил NEWS.ru, в сентябре в России число зарегистрированных на бирже труда граждан составляло 3,7 миллиона, а общее количество безработных — 4,8 миллиона. В сентябре 2019 года в России было 666 тысяч официально зарегистрированных безработных, за год этот показатель вырос более чем в пять раз.

В процентном выражении показатель безработицы в сентябре снизился до 6,3% с 6,4% в августе, это снижение стало первым с начала пандемии коронавируса.