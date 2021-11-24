Путин поручил принять меры для увеличения зарплат бюджетникам

Президент России Владимир Путин призвал принять все необходимые меры для увеличения зарплат бюджетникам. Он поручил правительству выделить дополнительные средства и помочь регионам обеспечить достойный уровень оплат труда. По словам президента, врачи, учителя и воспитатели из-за пандемии коронавируса трудятся в тяжёлых условиях.

Тема сегодняшнего заседания также связана с доходами граждан, тех, кто работает в здравоохранении, образовании, науке, культуре, социальной сфере, в социальной защите. Нам нужно сделать всё необходимое, всё возможное, чтобы обеспечить здесь достойный уровень заработной платы людей, — сказал Путин на совещании с членами кабмина.

Глава государства напомнил, что соответствующие целевые показатели содержатся в майских указах 2012 года.

<...> Без выделения дополнительных ресурсов возможна ситуация, когда уровень заработных плат в бюджетной сфере может отстать от требований майских указов 2012 года, — отметил президент.

Политик подчеркнул, что отставания уровня зарплат от установленных норм ни в коем случае нельзя допускать. В связи с этим Путин поручил правительству предусмотреть дополнительные средства. При этом он добавил, что дополнительные выплаты медикам и учителям не должны учитываться при установлении уровня заработных плат.

Это именно дополнительная поддержка, из этого и будем исходить в будущем. <...> И никаких иных трактовок здесь прошу не допускать, — заявил президент.

По словам главы государства, в связи с пандемией коронавируса, медики, учителя и воспитатели работают в тяжёлых, «экстраординарных» условиях, поэтому необходимо соблюдать все требования по оплате их труда.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в бюджете РФ заложено недостаточно денег, чтобы компенсировать регионам средства на увеличение оплат труда. По её словам, необходимо обеспечить финансирование всех полномочий, переданных регионам.