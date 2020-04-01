Путин подписал закон о праве регионов вводить налог на самозанятых

https://static.news.ru/photo/87d21d4e-7439-11ea-9188-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, дающий регионам право самостоятельно вводить налог на самозанятых. Сейчас эксперимент по введению налога на профессиональный доход проводится в 23 субъектах РФ.

Как следует из закона, опубликованного на официальном портале правовой информации, субъектам РФ предоставляется право принимать решение о введении на своей территории специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» с учётом востребованности его у жителей региона. В пояснениях к закону указано, что вводимое с 1 июля расширение территории действия этого эксперимента не преследует целью получение государством дополнительных доходов, а предоставляет самозанятым гражданам право легализовать свою предпринимательскую деятельность.

Как писал NEWS.ru, накануне этот закон в третьем чтении приняли депутаты Государственной думы. Авторами инициативы являются председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров и член Совфеда Николай Журавлёв. По их словам, на данный момент количество граждан, которые перешли на специальный налоговый режим, достигло 550 тысяч человек. Режимом налога на профессиональный доход (НПД, налог на самозанятых) могут воспользоваться физические лица, получающие доходы от деятельности, в которой у них нет работодателя и наёмных работников.