Путин подписал закон о праве регионов вводить налог на самозанятых

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, дающий регионам право самостоятельно вводить налог на самозанятых. Сейчас эксперимент по введению налога на профессиональный доход проводится в 23 субъектах РФ.
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Как писал NEWS.ru, накануне этот закон в третьем чтении приняли депутаты Государственной думы. Авторами инициативы являются председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров и член Совфеда Николай Журавлёв. По их словам, на данный момент количество граждан, которые перешли на специальный налоговый режим, достигло 550 тысяч человек. Режимом налога на профессиональный доход (НПД, налог на самозанятых) могут воспользоваться физические лица, получающие доходы от деятельности, в которой у них нет работодателя и наёмных работников.
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