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Путин озвучил причину кризиса на энергетическом рынке Европы

18:53, 21 октября 2021
Путин озвучил причину кризиса на энергетическом рынке Европы Фото: nord-stream2.com
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Проявление капитализма, который не работает, сейчас наблюдается на энергетических рынках, в том числе Европы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках пленарного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

Действительно, вот то, что мы сейчас наблюдаем, скажем, на тех же энергетических рынках, <...> — это и есть проявление того самого капитализма, который не работает, — сказал президент.

Ранее он заявил, что существующая модель кaпитализма исчерпала себя, поскольку в её рамках нет больше выхода из клyбка всё более запутанных противорeчий.

Ранее в Конгрессе США призвали к расширению санкций против «Северного потока — 2» из-за роста в Европе цен на газ. По мнению конгрессмена Майка Маккола, именно Россия спровоцировала всплеск стоимости голубого топлива через ограничение поставок на европейский рынок.

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