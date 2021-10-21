Путин озвучил причину кризиса на энергетическом рынке Европы

Проявление капитализма, который не работает, сейчас наблюдается на энергетических рынках, в том числе Европы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках пленарного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

Действительно, вот то, что мы сейчас наблюдаем, скажем, на тех же энергетических рынках, <...> — это и есть проявление того самого капитализма, который не работает, — сказал президент.

Ранее он заявил, что существующая модель кaпитализма исчерпала себя, поскольку в её рамках нет больше выхода из клyбка всё более запутанных противорeчий.

Ранее в Конгрессе США призвали к расширению санкций против «Северного потока — 2» из-за роста в Европе цен на газ. По мнению конгрессмена Майка Маккола, именно Россия спровоцировала всплеск стоимости голубого топлива через ограничение поставок на европейский рынок.