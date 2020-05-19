Путин ответил на требование Лукашенко ввести единый тариф на газ

https://static.news.ru/photo/bce567de-99b4-11ea-a64e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

Президент России Владимир Путин отреагировал на требование своего белорусского коллеги Александра Лукашенко о введении единого тарифа на газ. Российский лидер подчеркнул, что данные вопросы могут быть обсуждены позже на экспертном совете.

По словам Путина, единый тариф на газ может быть введён лишь на едином рынке с единым бюджетом и единой действующей системой налогообложения. Как отметил глава государства, в настоящее время должный уровень интеграции в ЕврАзЭС не достигнут.

Президент подчеркнул, что пункт по газу логично было бы исключить из проекта стратегии развития ЕАЭС в случае, если позиции Белоруссии и Армении не изменятся.

Обсуждение же подходов к ценообразованию на газ можно будет продолжить по линии экспертов государств-членов и Евразийской экономической комиссии, — приводит ТАСС слова российского лидера.

Как ранее писал NEWS.ru, лидерам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) необходимо согласовать вопрос ценообразования на услуги по транспортировке газа, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.