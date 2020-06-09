Путин оценил работу финансовой системы России

https://static.news.ru/photo/b0acb43c-aa52-11ea-8467-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский президент Владимир Путин считает, что финансовая система РФ работает консервативно, но взвешенно и эффективно.

Я знаю, что нашим основным финансовым учреждениям, в том числе Сбербанку, непросто приходится при решении задач сегодняшнего дня, — заявил российский лидер в разговоре с главой Сбербанка Германом Грефом.

Путин отметил, что Банк России и правительство поддерживают финансовые учреждения страны, которые работают эффективно и ритмично, «демонстрируя самые лучшие образцы дисциплины, организации административных режимов, новые сервисы предоставляются для клиентов».

Греф доложил президенту о высоких показателях Сбербанка в международных рейтингах банков. Путин поздравил главу и всех сотрудников банка с этим результатом, сообщает ТАСС.

NEWS.ru писал, что в Центробанке пообещали предоставлять бизнесу и гражданам поддержку после карантина. Регулятор отметил, что многие заёмщики оказались в затруднительном материальном положении, также пострадали предприятия некоторых отраслей малого и среднего бизнеса.