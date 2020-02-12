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Россия должна выйти на ежегодный темп увеличения притока капитала на уровне 5-7%. К 2021 году показатели могут превысить мировые, заявил глава РФ Владимир Путин во время заседания по экономическим вопросам.

Основная задача <...> - запуск нового инвестиционного цикла, выход на ежегодные темпы прироста инвестиций не ниже пяти, а лучше пяти — семи процентов, чтобы уже в следующем году обеспечить темпы экономического роста выше мировых, — цитирует лидера ТАСС.

Он добавил, что темп прироста ВВП в четвёртом квартале прошлого года составил 2,3%, В третьем квартале этот показатель находился на отметке 1,7%. По его словам, это очевидный, но очень важный и принципиальный фактор. При этом Путин отметил, что в данном случае рассчитывает здесь на совместную работу правительства и Центробанка.

Как писал NEWS.ru, ранее в ходе заседания правительства министр финансов Антон Силуанов заявил, что профицит федерального бюджета в этом году составит 1,7% ВВП против прогнозных 1,4%. По данным Минфина, профицит бюджета за 11 месяцев составил 3,025 трлн рублей, или 3,1% ВВП. Доходы бюджета за это же время насчитывают 18,025 трлн рублей.

Министр подчеркнул, что на социальную политику было потрачено 4,421 трлн рублей, национальную оборону — 2,47 трлн рублей, безопасность и правоохранительную деятельность — 1,685 трлн рублей.