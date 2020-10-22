Путин не исключил продления льготного режима по налогам для бизнеса

https://static.news.ru/photo/d5b72e7c-1480-11eb-9fc7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Налоговые льготы для бизнеса могут продлить, заявил глава РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». По его словам, «облегчённый» режим для предпринимателей рано или поздно закончится.

Политик отметил, что необходимость в жёстких ограничениях и закрытии предприятий на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) сейчас отсутствует, но стоит скорректировать меры поддержки ряда секторов экономики, цитирует руководителя государства телеканал «Россия 24».

Президент РФ Владимир Путин считает, что страна сможет справиться с последствиями антироссийских санкций. Накануне Великобритания, вслед за Евросоюзом, ввела антироссийские санкции. В документах значатся имена двоих граждан РФ и сотрудников ГУ Генштаба Минобороны РФ. Причиной стала якобы кибератака на немецкое правительство в 2015 году.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Путин, выступая на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что общественный запрос в стране иногда пытаются подменить интересами узкой группы людей. Глава РФ задался вопросом, чей голос должно услышать государство. Политик отметил, что зачастую сложно отличить «голос народа» от «закулисных нашёптываний» или «шумных криков».