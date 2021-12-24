Путин: инфляция по итогам года в России может составить 8%

По итогам года инфляция в России ожидается на уровне 8%, заявил президент Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции. По словам главы государства, это больше, чем ожидалось. Он также подчеркнул, что реальные доходы россиян выросли на 3,5%.

Инфляция 8% ожидается. Это гораздо больше, чем прогнозировали. Но все равно рост реальных за вычетом этих инфляционных расходов - всё-таки 4,1%. По году будет, ожидают специалисты, эксперты наши, 3,5% рост реальных доходов, — сказал он.

Он отметил, что начала расти среднемесячная зарплата россиян в реальном выражении и реальные доходы населения. При этом он пояснил, что это средний показатель, далеко не у всех категорий граждан выросли доходы.

Путин подчеркнул, что уровень безработицы в РФ стал ниже уровня до пандемии — 4,3–4,4%.

Пресс-конференция проходит в очном формате в столичном Манеже. На мероприятие аккредитованы 507 человек, включая представителей СМИ, выполняющих функции иноагентов.

До этого глава кабинета министров Михаил Мишустин заявил, что ситуация с ростом цен является в какой-то степени платой за открытость экономики. По его мнению, инфляция в стране является в основном импортируемой.

Ранее специалист по финансовым рынкам университета РАНХиГС Александр Абрамов провёл исследование динамики стоимости потребительской корзины с 2015 года. По его результатам, стремительное повышение цен возникло из-за снижения в 2020 году процентных ставок Центробанком. Экономист определил реальный уровень инфляции в России на ноябрь 2021 года как 26,1%, в то время как официальные данные составляют лишь 8,4%.