Экономист составил прогноз роста цен в России по стоимости мармелада

Специалист по финансовым рынкам университета РАНХиГС Александр Абрамов провёл исследование динамики потребительской корзины с 2015 года. По его результатам, стремительное повышение цен возникло из-за снижения в 2020 году процентных ставок Центробанком. Финансист отслеживал цены на молоко, хлеб, курицу и импортных мармеладных мишек. Последних мужчина добавил для наглядной демонстрации того, как динамика курса валют отражается на стоимости российских товаров, информирует Bloomberg.

Свои исследования учёный назвал «индексом Абрамова». При этом он отметил, что его прогноз не является научным.

Экономист определил реальный уровень инфляции в России на ноябрь 2021 года как 26,1%, в то время как официальные данные составляют лишь 8,4%.

Это простое и чёткое отражение того, что происходит сейчас. Результаты Абрамова отражают реальную ситуацию лучше усреднённых и сглаженных показателей властей, — сказал бывший заместитель председателя ЦБ Олег Вьюгин.

Ранее сообщалось о заявлении пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о причинах высокой инфляции в России. По словам представителя Кремля, всему виной «давление внутренних и внешних факторов», которое ощущается не только в российской, но и в мировой экономике. Он также озвучил установку президента России делать всё возможное, чтобы вернуть инфляцию к запланированному уровню.