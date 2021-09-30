Путин и Эрдоган обсудили возможность создания ещё двух АЭС в Турции

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи, которая состоялась 29 сентября и длилась несколько часов, затрагивали вопрос о возможном строительстве ещё двух атомных электростанций (АЭС) в республике с участием России. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.

Действительно, речь об этом шла, — подтвердил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что в Волгодонске на заводе «Атоммаш» началась комплектация первого парогенератора для турецкой атомной электростанции «Аккую». Строительство АЭС, начавшееся в апреле прошлого года и подразумевающее самое активное российское участие, то и дело упоминается в СМИ в связи с претензиями турецкой стороны. Так, например, весной регулятор атомной энергии Турции (Turkey’s Atomic Energy Authority — TAEK) дважды выявлял трещины в бетоне фундамента первого энергоблока «Аккую». Позднее, впрочем, сообщалось, что проблем на самом деле не было или же они были быстро решены.

Соглашение о строительстве «Аккую» было подписано Москвой и Анкарой ещё в 2010 году, а спустя восемь лет, в апреле 2018-го, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский лидер Владимир Путин официально дали начало строительству станции. Планируется, что будет создано четыре энергоблока, пока работа ведётся над первым.