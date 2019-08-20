https://static.news.ru/photo/741c8aca-c3c0-11e9-a277-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Уровень просроченной задолженности в портфеле микрофинансовых организаций (МФО) по итогам первого полугодия приближается к 30%. Об этом говорится в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс».

Сообщается, что на конец июня объем портфеля микрозаймов составил 127,225 млрд рублей. По итогам первого квартала уровень просроченной задолженности составил 27,2%. За три месяца он вырос примерно до 28,5%, отмечает РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, в 2019 году МФО снизили полную стоимость кредита до 440% годовых против 530–540% в 2017 году. При этом срок и максимальная сумма займа увеличились.

В настоящее время средний срок кредитования составляет 4–5 месяцев, а не три, как раньше, а средняя сумма выросла с 12 до 14 тысяч рублей.

Банк России уже несколько лет ведёт работу по ограничению стоимости микрозаймов и выводу с рынка недобросовестных игроков. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин называл микрофинансирование ростовщическим хищническим кредитованием.