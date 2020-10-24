Промышленность получит 5 млрд рублей от российского правительства

https://static.news.ru/photo/235cbbc6-16a0-11eb-86d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская промышленность получит в качестве поддержки 5 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина РФ Михаил Мишустин.

Размер компенсации составит до 80% затрат в зависимости от особенностей конкретного промпроизводства. Эта возможность, среди прочего, будет доступна организациям из отраслей автомобилестроения, сельскохозяйственного транспортного и энергетического машиностроения. Субсидии позволят обеспечить поставки продукции на сумму не менее 45 млрд рублей, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

Кроме того, власти приняли решение выделить 600 млн рублей предприятиям, которые собираются приобрести новое буровое оборудование и утилизировать старое. В результате чего кабмин прогнозирует увеличение спроса на такие установки в 2020-м на 3 млрд рублей.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая по онлайн-связи на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», сообщил, что сокращение оборонных расходов в стране не планируется. Политика попросили прокомментировать планы Минфина по оптимизации оборонного бюджета.

Глава государства подчеркнул, что дискуссии на тему экономии путём урезания оборонных расходов происходили внутри правительства. Путин заверил, что до него эти обсуждения «даже не дошли», передаёт телеканал «Звезда».

Проект бюджета на 2023 год предполагает сокращение оборонных расходов до уровня в 2,5% ВВП. Как писал NEWS.ru, глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что оптимальным был бы уровень в 2,8–2,9% ВВП. При такой доле оборонных расходов нагрузка на бюджет не будет сдерживать развитие других направлений. Чиновник напомнил, что в 2010 году оборонные расходы повысились до 3,4%, что стало серьёзным испытанием для экономики.