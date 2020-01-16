https://static.news.ru/photo/e548822c-38d1-11ea-b905-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yang Qing/Xinhua/Global Look Press

Промышленное производство Китая за прошлый год выросло на 5,7%. И это при том, что до 2017 года китайская промышленность показывала замедление темпов роста.

Рост промышленного производства по итогам года на 0,1% больше, чем по итогам первых трёх кварталов 2019 года. Данные приводятся в докладе Госстата КНР.

Рост у государственных холдинговых предприятий составил 4,8%, у акционерных — 6,8%, предприятия с иностранным капиталом показали рост 2%, частные- 7,7%. Для сравнения — в 2011 году объём промышленного производства крупных китайских предприятий увеличился на 13,9%, в 2014 — 8,3%. В 2016 году этот показатель составил 6%, в 2017 — 6,6%, в 2018 — 6,2%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп готов в ближайшее время приехать в Китай, чтобы «ответить взаимностью» на подписание американо-китайского соглашения о первой фазе торговой сделки по урегулированию двусторонних споров.