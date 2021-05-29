Переплаты за электричество в России перевалят за 100 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/0092bc32-c1fc-11eb-bc48-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Повышение тарифов на электроэнергию для промышленности в России приведёт к переплате потребителями около 102,9 млрд рулей за два года. К такому выводу пришло «Сообщество потребителей энергии», сообщает «Коммерсант».

Кроме того, с 2025 года переплата станет ещё значительнее из-за запуска новых инвестиционных программ в сфере энергетики. После подсчётов объединение обратилось к вице-премьеру Александру Новаку с просьбой принять меры по сокращению темпов роста цены. Участники просят поручить профильным министерствам разработать соответствующий комплекс мер. Сообщество также призывает начать более прозрачно регламентировать поведение генераторов на энергорынке.

Директор ассоциации Василий Киселёв в качестве мер предлагает создать механизм мониторинга и контроля за целевым расходованием средств, полученных генерирующими компаниями в результате повышенной индексации цен на конкурентном отборе мощности, а также обязать их направлять 30–35% прибыли на рынке на сутки вперёд в проекты модернизации.

Ранее в прогнозе «Совета рынка» сообщалось, что в текущем и следующем году стоимость электроэнергии для предприятий вырастет на 6–15%.