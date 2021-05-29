Переплаты за электричество в России перевалят за 100 млрд рублей

Повышение тарифов на электроэнергию для промышленности в России приведёт к переплате потребителями около 102,9 млрд рулей за два года. К такому выводу пришло «Сообщество потребителей энергии», сообщает «Коммерсант».
Кроме того, с 2025 года переплата
Директор ассоциации Василий Киселёв в качестве мер предлагает создать механизм мониторинга и контроля за целевым расходованием средств, полученных генерирующими компаниями в результате повышенной индексации цен на конкурентном отборе мощности, а также обязать их направлять 30–35% прибыли на рынке на сутки вперёд в проекты модернизации.
Ранее в прогнозе «Совета рынка» сообщалось, что в текущем и следующем году стоимость электроэнергии для предприятий вырастет на 6–15%.