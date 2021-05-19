Промышленники предлагают запретить пластиковую посуду в России

https://static.news.ru/photo/421eb98c-b903-11eb-ac54-96000091f725_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Ассоциация «Промышленность за экологию» обратилась в Минпромторг с предложением запретить использовать посуду из пластика, включая контейнеры для готовых блюд. Продукция из вспененного полистирола загрязняют окружающую среду, приводит содержание письма газета «Известия».

Поводом для обращения стала подготовка Минпромторгом перечня продукции, которую нужно вывести из оборота. Это предметы, которые нельзя или сложно утилизировать. Вспененный полистирол как раз сложно переработать и поэтому следует начинать постепенно выводить его из оборота, предлагают авторы обращения. Вещество часто используют для производства контейнеров для яиц и готовых блюд. Однако, отказ от пластика и переход на экологичные материалы сулит подорожание продукции для потребителя.

Чтобы стоимость продукции не возросла, государство должно предоставить производителям стимулирующие преференции. Как правило, это снижение налогов, считают эксперты. Ретейлеры считают, что рынку в любом случае нужно время для разработки и внедрения альтернативных вариантов. Этот переход должен быть поэтапным и учитывать интересы всех участников рынка.

Как сообщалось ранее, зампред правительства РФ Виктория Абрамченко считает, что не нужно бояться запретить в России производить и использовать материалы, которые невозможно переработать, например коктейльные трубочки и одноразовую посуду.