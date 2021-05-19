Промышленники предлагают запретить пластиковую посуду в России

Ассоциация «Промышленность за экологию» обратилась в Минпромторг с предложением запретить использовать посуду из пластика, включая контейнеры для готовых блюд. Продукция из вспененного полистирола загрязняют окружающую среду, приводит содержание письма газета «Известия».
Поводом для обращения
Чтобы стоимость продукции не возросла, государство должно предоставить производителям стимулирующие преференции. Как правило, это снижение налогов, считают эксперты. Ретейлеры считают, что рынку в любом случае нужно время для разработки и внедрения альтернативных вариантов. Этот переход должен быть поэтапным и учитывать интересы всех участников рынка.
Как сообщалось ранее, зампред правительства РФ Виктория Абрамченко считает, что не нужно бояться запретить в России производить и использовать материалы, которые невозможно переработать, например коктейльные трубочки и одноразовую посуду.