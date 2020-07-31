Прокладка «Севпотока — 2» возобновится, даже если разрешение Дании оспорят

Датское энергетическое агентство (DEA) внесло изменения в разрешение на строительство газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании. Компании Nord Stream 2 AG теперь разрешено использовать не только суда с динамическим позиционированием, но и с якорным.
В DEA пояснили, что подлежащий достройке маршрут проходит вне зоны возможного контакта с захороненным на дне Балтики химическим оружием. Возобновление строительства при этом возможно с 3 августа, когда истечёт срок обжалования решения агентства.
Как
15 июля Госдепартамент США опубликовал новые рекомендации в рамках закона о противодействии России через санкции. В документ был включён и «Северный поток — 2». Ограничения касаются тех, кто обеспечивает строительство и укладку труб, включая финансовых партнёров и операторов судов-трубоукладчиков. Как передавал NEWS.ru, депутаты немецкого парламента от фракции «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт и Штеффен Котре раскритиковали политику Вашингтона в отношении газопровода и призвали власти ФРГ защитить «Северный поток — 2» ради экономических интересов Европы.
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