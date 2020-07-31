Прокладка «Севпотока — 2» возобновится, даже если разрешение Дании оспорят

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Датское энергетическое агентство (DEA) внесло изменения в разрешение на строительство газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании. Компании Nord Stream 2 AG теперь разрешено использовать не только суда с динамическим позиционированием, но и с якорным.

В DEA пояснили, что подлежащий достройке маршрут проходит вне зоны возможного контакта с захороненным на дне Балтики химическим оружием. Возобновление строительства при этом возможно с 3 августа, когда истечёт срок обжалования решения агентства.

Как пишет ПРАЙМ, в DEA заявили, что если на это решение будет подана апелляция до обозначенного срока, она «не будет иметь немедленного приостанавливающего действия». Таким образом, реализацию проекта можно будет возобновить, даже если апелляция будет в процессе рассмотрения.

15 июля Госдепартамент США опубликовал новые рекомендации в рамках закона о противодействии России через санкции. В документ был включён и «Северный поток — 2». Ограничения касаются тех, кто обеспечивает строительство и укладку труб, включая финансовых партнёров и операторов судов-трубоукладчиков. Как передавал NEWS.ru, депутаты немецкого парламента от фракции «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт и Штеффен Котре раскритиковали политику Вашингтона в отношении газопровода и призвали власти ФРГ защитить «Северный поток — 2» ради экономических интересов Европы.