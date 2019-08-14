Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обязала «Одинцовскую кондитерскую фабрику» выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.
При этом сведения о критериях такого сравнения были недостоверными и вводили покупателей в заблуждение, поскольку были написаны мелким шрифтом и занимали всего 6% площади кадра, а также показывались в течение двух секунд.
Как писал News.ru, ранее ФАС возбудила дело против интернет-сервиса «Кинопоиск» за недостоверную рекламу бесплатного периода премиальной подписки на сайте Yandex. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.