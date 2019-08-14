https://static.news.ru/photo/2cc6f13e-be7e-11e9-a5bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: fas.gov.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обязала «Одинцовскую кондитерскую фабрику» выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

Решение было принято 13 августа после того, как рекламное утверждение «Коркунов — бренд № 1» признали некорректным, так как оно указывает на превосходство продукции этого производителя над другими товарами.

При этом сведения о критериях такого сравнения были недостоверными и вводили покупателей в заблуждение, поскольку были написаны мелким шрифтом и занимали всего 6% площади кадра, а также показывались в течение двух секунд.

Как писал News.ru, ранее ФАС возбудила дело против интернет-сервиса «Кинопоиск» за недостоверную рекламу бесплатного периода премиальной подписки на сайте Yandex. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.