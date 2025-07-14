Эти конфеты покорили всех — готовлю нежнейшее «Птичье молоко» с агар-агаром

Эти домашние конфеты «Птичье молоко» получаются даже нежнее, чем магазинные. Воздушное суфле на агар-агаре с насыщенным шоколадным покрытием тает во рту, оставляя приятное сливочное послевкусие.
Ингредиенты:
- масло сливочное — 200 г;
- сгущенное молоко — 100 г;
- сахар — 290 г;
- ванильный сахар — 10 г;
- агар-агар — 9 г;
- яичный белок — 80 г;
- соль — 1 щепотка;
- лимонная кислота — 2 г;
- какао-порошок — 20 г;
- вода — 150 мл.
Приготовление:
- Агар-агар замочите в воде на 15 минут, затем доведите до кипения с 200 г сахара.
- Взбейте белки с солью и лимонной кислотой до устойчивых пиков, постепенно добавляя оставшийся сахар.
- Тонкой струйкой влейте горячий сироп в белки, продолжая взбивать 5–7 минут.
- Масло взбейте со сгущенкой и ванилью, аккуратно соедините с белковой массой.
- Вылейте суфле в форму и оставьте застывать на 4–5 часов.
- Растопите шоколад с какао и покройте им пласт, нарежьте на квадраты.
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