Эти конфеты покорили всех — готовлю нежнейшее «Птичье молоко» с агар-агаром

Эти конфеты покорили всех — готовлю нежнейшее «Птичье молоко» с агар-агаром

Эти домашние конфеты «Птичье молоко» получаются даже нежнее, чем магазинные. Воздушное суфле на агар-агаре с насыщенным шоколадным покрытием тает во рту, оставляя приятное сливочное послевкусие.

Ингредиенты:

масло сливочное — 200 г;

сгущенное молоко — 100 г;

сахар — 290 г;

ванильный сахар — 10 г;

агар-агар — 9 г;

яичный белок — 80 г;

соль — 1 щепотка;

лимонная кислота — 2 г;

какао-порошок — 20 г;

вода — 150 мл.

Приготовление:

Агар-агар замочите в воде на 15 минут, затем доведите до кипения с 200 г сахара. Взбейте белки с солью и лимонной кислотой до устойчивых пиков, постепенно добавляя оставшийся сахар. Тонкой струйкой влейте горячий сироп в белки, продолжая взбивать 5–7 минут. Масло взбейте со сгущенкой и ванилью, аккуратно соедините с белковой массой. Вылейте суфле в форму и оставьте застывать на 4–5 часов. Растопите шоколад с какао и покройте им пласт, нарежьте на квадраты.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам, — молочные кубики.