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14 июля 2025 в 11:48

Эти конфеты покорили всех — готовлю нежнейшее «Птичье молоко» с агар-агаром

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти домашние конфеты «Птичье молоко» получаются даже нежнее, чем магазинные. Воздушное суфле на агар-агаре с насыщенным шоколадным покрытием тает во рту, оставляя приятное сливочное послевкусие.

Ингредиенты:

  • масло сливочное — 200 г;
  • сгущенное молоко — 100 г;
  • сахар — 290 г;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • агар-агар — 9 г;
  • яичный белок — 80 г;
  • соль — 1 щепотка;
  • лимонная кислота — 2 г;
  • какао-порошок — 20 г;
  • вода — 150 мл.

Приготовление:

  1. Агар-агар замочите в воде на 15 минут, затем доведите до кипения с 200 г сахара.
  2. Взбейте белки с солью и лимонной кислотой до устойчивых пиков, постепенно добавляя оставшийся сахар.
  3. Тонкой струйкой влейте горячий сироп в белки, продолжая взбивать 5–7 минут.
  4. Масло взбейте со сгущенкой и ванилью, аккуратно соедините с белковой массой.
  5. Вылейте суфле в форму и оставьте застывать на 4–5 часов.
  6. Растопите шоколад с какао и покройте им пласт, нарежьте на квадраты.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам, — молочные кубики.

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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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