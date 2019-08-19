https://static.news.ru/photo/7fe874b8-c307-11e9-a6df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Оптовые цены в России на свинину на внутреннем рынке продолжают стабильное снижение. Об этом сообщил гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалёв.

Я ожидаю, что в ближайшие три-четыре года прирост объёма производства продолжится — на 4-5% в год. Это резко усиливает внутреннюю конкуренцию, создавая предпосылки для снижения оптовых цен, — цитирует Ковалёва РИА Новости .

По его словам, оптовые цены начали снижаться, но на рознице такая ситуация отразится через три-четыре месяца. Между тем на розничном рынке такая ситуация пока отразится только в виде магазинных акций и сезонных предложений, отметил он.

По данным НСС, за первое полугодие объём производства свинины в РФ в живом весе вырос на 4,1%, до 2,33 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ковалёв также сообщил об увеличении экспорта этого вида мяса, которое держится в последние несколько лет.

Как ранее писал News.ru, в Хабаровском крае введён режим ЧС из-за вспышки африканской чумы свиней. Ветеринары обходят с проверкой хозяйства, занимающиеся разведением свиней.