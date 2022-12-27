Производителей сахара могут обязать заморозить цены «Ведомости»: Минсельхоз может обязать производителей сахара зафиксировать цены

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство сельского хозяйства России может вновь обязать производителей сахара зафиксировать цены на их продукцию, сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление замглавы ведомства Оксаны Лут. По ее словам, эти меры потребуются, если за I квартал 2023 года оптовая стоимость сахара превысит значение в 50–53 рубля за килограмм.

Поводом для обсуждения этой инициативы стал резкий рост цен на сахар с 19 по 25 декабря. Лут отметила, что стоимость продукции повысилась на 10–15% в зависимости от региона и производителя. Гендиректор сахаропроизводящего предприятия «Продимекс» Виктор Алексахин подчеркнул, что цены были повышены в том числе в связи с падением курса рубля.

По данным Национальной товарной биржи, с 19 по 25 декабря оптовая стоимость сахара в Центральном федеральном округе увеличилась на 7,2% до 49 636 рублей за тонну, по сравнению с предыдущей неделей. Авторы издания Sugar.ru отметили, что к концу недели цена достигла отметки в 52–53 рубля за килограмм и остановилась.

По словам Лут, цена значительно превысила показатель за аналогичный период в 2021 году, когда килограмм сахара стоил 46–47 рублей. Она считает, что такие скачки цен могут вызвать повышенный интерес со стороны правительства России. Алексахин заявил, что в «Продимексе» уже был принят ряд мер, позволяющий зафиксировать цены на сахарную продукцию на отметке в 50 рублей за килограмм.

Ранее сообщалось, что Госдума рекомендовала кабмину рассмотреть вопрос об ограничении торговых наценок для продуктов первой необходимости на уровне 10–15%. Весной в ФАС заявили, что «Ашан», «Атак», «О’Кей» и «Магнит» добровольно ограничат свои наценки на хлеб, молочные продукты, сахар и овощи «борщового набора» до уровня 5%.