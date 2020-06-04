Прохоров вступился за «Норникель» после ЧП с разливом топлива

https://static.news.ru/photo/049079cc-a70f-11ea-a879-fa163e074e61_660.jpg Михаил Прохоров Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Бывший совладелец «Норникеля», бизнесмен Михаил Прохоров прокомментировал призывы к национализации компании после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске. По его словам, такие заявления формируют опасный прецедент для бизнеса.

Огульные призывы к национализации крупнейшего частного предприятия, втаптывание репутации бизнесмена в грязь, а также публичные призывы некоторых представителей власти использовать следственные органы для смены собственников и менеджмента компании формируют опасный прецедент, — приводит его слова ТАСС.

Прохоров также поддержал главу «Норникеля» Владимира Потанина. Он назвал его «опытным профессионалом и грамотным руководителем» и выразил уверенность что тот найдёт самое правильное решение для урегулирования данной ситуации.

Ранее NEWS.ru сообщал, что компания «Норникель» по итогам торгов 4 июня 2020 года выбыла из пятёрки крупнейших предприятий по капитализации на российском рынке.

Сырьевой гигант пропустил вперёд «Новатэк». На фоне аварии на ТЭЦ-3 в Норильске и утечки почти 21 тысячи «кубов» топлива ценные бумаги обвалились на 8,4%, следует из данных МосБиржи.

Снижение стоимости акций «Норильского никеля» ускорилось после заявления президента Владимира Путина о расхождении предоставленных компанией данных о масштабном разливе нефтепродуктов в Норильске с реальной ситуацией.

29 мая на норильской ТЭЦ-3 разгерметизировался резервуар с горюче-смазочными материалами. Правительственная комиссия 3 июля объявила инцидент в Норильске чрезвычайной ситуацией федерального уровня. Возбуждены уголовные дела, начальник цеха ТЭЦ арестован за халатность.

5 июня МЧС сообщило о локализации места разлива дизельного топлива в результате ЧП на ТЭЦ-3 в Норильске. На месте аварии было собрано более 200 тонн горюче-смазочных материалов.