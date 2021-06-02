Программу льготной ипотеки продлят на новых условиях

https://static.news.ru/photo/4708fa70-c321-11eb-977d-96000091f725_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Программа льготной ипотеки будет продлена до 1 июля 2022 года, но уже на новых условиях. Речь идёт о повышении ставки до 7% и понижении суммы кредита, пишет РБК.

По данным издания, власти пока обсуждают продление льготной ипотеки, но при этом лимит кредита будет снижен до 3 млн рублей. Допускается также, что ставка может повыситься до 7,5%, а программа будет продлена ещё на год.

По данным других источников, на данный момент обсуждается программа семейной ипотеки. Ставка по ней составляет 6% годовых.

Аналитики также прогнозируют повышение ставок по ипотеке до конца текущего года до 9% годовых. Это объясняется удорожанием фондирования для банков и трансформацией льготной ипотеки на новостройки. По прогнозам специалистов АКРА, ключевая ставка ЦБ к концу года увеличится на 0,75 п.п., до 5,75%. На этом фоне банки станут повышать ставки привлечения средств клиентов.

Как сообщалось ранее, Центробанк обеспокоен ситуацией на российском кредитном рынке: долговая нагрузка и закредитованность россиян выросли. Поэтому регулятор хочет ужесточить выдачу банками ипотеки с первоначальным взносом ниже 20%.