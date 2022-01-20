«Буду майнить!» Криптовалютчики выступили против идеи ЦБ запретить майнинг

Компания BitRiver и все субъекты российской отрасли цифровых валют надеются, что Банк России и силовые структуры страны не будут устанавливать и инициировать запреты на операции с криптовалютами и продолжат выстраивать конструктивный диалог с участниками рынка. Об этом через пресс-секретаря сообщил NEWS.ru гендиректор компании BitRiver Игорь Рунец. Майнеры массово высказывались в Telegram-каналах и соцсетях, критикуя предложение Центробанка ввести запрет на выпуск, обращение и обмен криптовалют.

Майнингом одного лишь биткоина в России, по оценке BitRiver, занимаются около 300 тысяч физических и юридических лиц. Компания — крупнейший оператор дата-центров в СНГ, предоставляющий услуги хостинга и готовые решения для энергоёмких вычислений и операций с блокчейном. На декабрь 2021 года у компании в России было восемь собственных, построенных с нуля дата-центров.

По информации BitRiver, совокупная усредненная выручка российских майнеров биткоина в год составляет порядка полутора миллиардов долларов. Еще порядка $2,5 млрд в год зарабатывают майнеры других криптовалют — эфир, монеро и т. д. Таким образом, как говорит Рунец, если взимать с криптовалютных операций при переводе в фиатные средства налог на прибыль или НДФЛ, то в консолидированный бюджет России будет в среднем ежегодно поступать более 50 млрд рублей в виде доходов. По его мнению, если криптовалюты в России будут полностью узаконены, это вызовет дополнительный мощный приток инвестиций в развитие бизнеса ЦОД с энергоёмкими вычислениями, в проекты финтех-сферы и в перспективе в российское оборудование для ЦОД на сумму свыше 100 млрд рублей в год только на первых этапах.

В Госдуме создана рабочая группа по вопросу законодательного регулирования рынка криптовалют. Она донесёт свою позицию президенту России. В позиции участников рынка может учитываться множество вариантов и подходов к регулированию. Банк России неоднократно озвучивал планы введения запрета на владение криптовалюты гражданами. Однако принятие жёсткого варианта маловероятно и будет выстраиваться конструктивный диалог с участниками рынка. У России сегодня есть реальная возможность стать мировым лидером в области цифровых финансовых технологий, — сказал Игорь Рунец.

Michael Bihlmayer via imago-images.de/Global Look Press

Рядовые участники рынка, опрошенные NEWS.ru, а также авторы и читатели Telegram-каналов о торговле криптовалютами высказывались куда более эмоционально, оценивая возможный запрет майнинга.

А какие тут могут быть действия? Первое — побыстрее вывести все криптоактивы в фиатные деньги. Второе — по возможности распродать всё оборудование геймерам через «Авито». Третье — забыть майнинг как в страшном сне. Четвёртое — надеяться, что за четыре года моей деятельности об этом не узнает налоговая. Ну и пятое — наслаждаться мыслью о том, что за эти четыре года, даже без учёта продажи видеокарт, цены на которые, кстати, взлетели втрое, я при вложении 200 тысяч чистыми вывел один миллион, — сказал NEWS.ru один из участников рынка криптовалют.

Я думаю, что если майнинг запретят, то грамотные ребята создадут некое подобие сообщества криптериума, зарегистрированного за бугром. И будем мы им дружно сдавать мощности сразу за рублики. И ничего противозаконного. Назовём это помощь геймерам для игр онлайн, — прокомментировал в Telegram-канале пользователь Евгений.

Это простому люду запретят майнинг. Чиновник майнить не перестанет. «Сама Bitriver не занимается майнингом, а лишь предоставляет оборудование в дата-центре и технические услуги. Это означает, что бизнес-компания является легальной». Это цитата. То есть буду майнить через подставные иностранные фирмы. А весь майнинг на электростанциях в Сибири отдадут государственному Ростеху, — прокомментировал пользователь под ником Oleg.