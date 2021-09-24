Привлечение осуждённых к труду принесёт бюджету РФ 16 млрд рублей в год

Российский бюджет каждый год сможет получать почти 16 млрд рублей в случае привлечения к оплачиваемому труду осуждённых. Такие результаты расчётов приводятся в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2022–2024 годы, сообщает ТАСС.

Авторы документа предполагают , что доходы бюджета от данной новации будут ежегодно расти. Так, если в 2021 году доходы от привлечения осуждённых к оплачиваемой работе оцениваются в 15,2 млрд рублей, то в 2022 году прогнозируется уже 15,8 млрд. Больше эти цифры станут и в последующие годы — 15,9 млрд в 2023-м и 16,2 млрд рублей в 2024-м.

Начальник управления ФСИН России по организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, Елена Коробкова ранее говорила, что в 2020 году наказание в виде принудительных работ отбывали 12 тысяч человек. Они выплатили в доход государства 80 млн рублей.

Ранее стало известно, что человек не должен нарушать закон ни при каких условиях, даже на фоне нищеты, иначе тяжёлым материальным положением начнут оправдывать любые преступления, заявил депутат Госдумы Владимир Мельник. Так он прокомментировал призыв Верховного суда РФ не отправлять в колонию обвиняемых в нетяжких преступлениях, совершённых из-за тяжёлого финансового положения, при условии признания ими вины и «сожаления о содеянном».