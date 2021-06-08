Прививка от кризиса: сколько заработали самые прибыльные компании России

Большинству компаний, так или иначе пострадавших от коронакризиса, пришлось смириться с резким падением выручки в 2020 году. Однако нашлись и те, кто вполне успешно преодолел этот период, отдельные компании вообще сумели увеличить свою прибыль кратно. О том, кому и после пандемии удастся удержать завоёванные позиции — в материале NEWS.ru.

Forbes составил список самых прибыльных российских компаний по результатам 2020 года на основании их отчётности. Первое место в рейтинге из 30 компаний занял «Сургутнефтегаз», сместив с этой позиции «Газпром», который был лидером в 2019 году. Тогда его чистая прибыль составила 1,3 трлн рублей. По итогам пандемийного 2020 года «Газпром» переместился на пятое место (162,4 млрд рублей) из-за падения цен на газ. «Сургутнефтегаз» при этом заработал 743 млрд рублей.

На втором месте — «Норильский никель» с прибылью в 264 млрд рублей. Это на 29% меньше, чем в 2019 году. Замыкает тройку лидеров «Роснефть» (181 млрд рублей). За год прибыль компании сократилась более чем вчетверо из-за падения цен на нефть и ограничений по сделке ОПЕК+.

В десятку самых прибыльных компаний также попали «Атомэнергопром» (169,1 млрд), «Транснефть» (132,4 млрд), «Полюс» (122,6 млрд), «Газпром нефть» (120,6 млрд), «Татнефть» (102,6 млрд) и «Металлоинвест» (98,8 млрд).

При этом выделяются компании, которые выиграли от пандемии, в разы увеличив свою прибыль. Среди 30 самых прибыльных бизнесов лидерами по росту стали «Русгидро» (прибыль за год выросла в 73 раза до 46,6 млрд), «Магнит» (на 245% до 30 млрд рублей), «Мегафон» (на 227% до 26,8 млрд).

Лидерство «Сургутнефтегаза» объясняется в первую очередь тем, что компания держит финансовую подушку в валюте на несколько триллионов рублей, а благодаря девальвации рубля она значительно выросла, дав такой эффект, объясняет руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. По словам эксперта, впечатляет прибыль ПИКа, которая увеличилась на 91,7%, но это следствие действия программы льготной ипотеки, а эффект этот временный.

Сокращение доходов нефтегазовых компаний тоже более чем логично ввиду обвала спроса на нефтепродукты и постепенного восстановления во второй половине прошлого года. Этот год для них обещает быть значительно успешнее. Михаил Коган руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами

«Норильский никель» также должен увеличить прибыль в 2021 году за счёт двух факторов — роста цен на металлы и отсутствия столь огромных штрафов, говорит Коган.

Что касается продуктового ретейла, то этот сектор будет активно стараться развить успех прошлого года. Этим, в частности, объясняются планы «Магнита» по покупке сети «Дикси» за 93 млрд рублей, а также запуск Х5 сети жёстких дискаунтеров «Чижик». К тому же на руку ретейлу играет инфляция.

Единственная компания, которая может потерять как минимум 20% прибыли в 2021 году — это ПИК, — прогнозирует Коган.

Спрос на недвижимость сократится, и продажи компании начнут постепенно снижаться, особенно после «обрезки» программы льготной ипотеки до 3 млн рублей, заключает эксперт.

С начала этого года ситуация изменилась. Лидерами по росту прибыли стали банки (понятно, что за счёт увеличения объёмов кредитования населения и бизнеса, которым из-за пандемии требуются средства), а также сырьевой сектор (металлы, лес и т.п.) и АПК — высокий спрос на внешних рынках на фоне восстановления глобальной экономики и рост мировых цен обеспечивают хорошие показатели. Фёдор Сидоров основатель Школы практического инвестирования основатель Школы практического инвестирования

В дальнейшем позитивные перспективы будут иметь нефтегазовый сектор и обрабатывающая промышленность — мировые цены после новых многолетних рекордов даже не думают снижаться, комментирует частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров. Потому акции «Русала», «Норникеля», «Роснефти» (и других нефтегазовых компаний) будут интересны. А вот ретейл, по словам эксперта, напротив, сейчас замедлит рост из-за снижения потребительского спроса на фоне роста продуктовой инфляции.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сумеют ли нынешние рекордсмены удержать лидерские позиции, зависит от множества факторов, большая часть из которых непредсказуема заранее, рассуждает аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Мы не знаем, какова будет динамика курса рубля и стоимости нефти. Мы не знаем, что будет с металлами (их стоимость уже начала корректироваться под давлением снижения спроса на медь со стороны Китая). Мы не знаем, сумеют ли те компании, которые вырвались вперёд за счёт использования внутренних ресурсов и оптимизации производственных и управленческих процессов, и далее удерживать столь высоко поднятую планку. Алексей Коренев аналитик ГК «ФИНАМ» аналитик ГК «ФИНАМ»

В любом случае пандемия не для всех компаний является «приговором», уверен аналитик.

По мнению депутата Госдумы Игоря Лебедева, чем хуже страна живёт — тем лучше чувствует себя крупный бизнес.

Удастся ли российскому бизнесу сохранить рентабельность и укрепить позиции — вопрос не из области налогового законодательства или финансов. Это связано в первую очередь со спецификой нашей страны, — сказал депутат.

Во время пандемии в России число миллиардеров выросло на несколько десятков человек. Пропасть между богатыми и бедными будет расти и дальше, уверен Лебедев: богатые продолжат богатеть, нищие — сводить концы с концами. За топ-30 списка Forbes можно не переживать.

Над материалом также работал Артём Афонский.