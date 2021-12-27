Привет по-датски: норковые шубы подорожают по всему миру

Мировое производство шкурок норки существенно снизится, спрогнозировали эксперты из Университета Копенгагена в исследовании «О мировой розничной стоимости меха». Уничтоженная из-за коронавирусных рисков датская норка послала чёрную метку всему мировому розничному рынку. Цены на норковые шубы находятся на низком старте и уже приготовились к взлёту. Что будет с ценой на норковые шубы на российском рынке меховых изделий — в материале NEWS.ru.

Норковый апокалипсис

COVID-19 оказал значительное влияние на мировой меховой сектор. 25% мирового производства и 30–35% мировой торговли были уничтожены, говорится в исследовании . Объём розничной торговли мехом во всём мире и в Европе в частности в 2020 году составил (с учётом влияния коронавируса) $20,1 млрд и $4,8 млрд соответственно. Если бы не пандемия, то эти цифры могли быть существенно выше — $25,1 млрд и $6 млрд, указывает автор, старший советник департамента экономики пищевых ресурсов и продуктов Университета Копенгагена Хенинг Отте Хансен.

В 2019 году в мире было произведено 56 млн шкурок норки, в 2020 году — 27 млн, а прогноз на 2021 год — 20 млн (-25% к 2020 году). При этом в 2019 году 23% шкурок норки во всём мире были датского производства, в 2020 году на датскую норку пришлось 20%, а в 2021 году — 0%. И до 2022 года в Дании введён мораторий на разведение норок.

Да, 12 миллионов датских норок были ликвидированы в 2020 году — и ни одной датской норки, по крайней мере до 2022 года, не появится на рынке, поэтому мировое предложение сократилось, и в краткосрочной перспективе оно не восстановится. Мировые запасы теперь также стали меньше, чем несколько лет назад, — говорит NEWS.ru Хенинг Отте Хансен.

Дания была не только лидером по количеству выращиваемой норки, но и источником маточного стада для производителей из других стран. Теперь вся селекционная работа уничтожена.

По словам Хенинга Отте Хансена, рынок уже отреагировал на сокращение предложения со стороны Дании: цена на шкурки норки в 2021-м на осенних аукционах выросла вдвое. Эксперт предположил, что «цены останутся на этом более высоком уровне — потому что предложение уменьшилось, а запасы всё ещё довольно низки».

На осенних пушных аукционах Kopenhagen Fur цена на шкурку норки выросла в среднем до €43,36 (343 датские кроны), сообщало датское ТВ со ссылкой на информационное агентство Ritzau.

Виктор Драчев/ТАСС

Факторы цены

По словам авторов исследования, оценка розничной стоимости готовой норковой шубы складывается из множества факторов. Она зависит от уровня развития производства в конкретной стране, от цен на корма для животных, от валютных курсов, от аукционных цен на мех, от наценок производителей меховых изделий, от запасов шкурок, от данных о производстве и международной торговле (экспорте/импорте) шкурками и меховыми изделиями, от цен на коммунальные услуги, от заработных плат работников звероферм, от цен на топливо, наценки ретейла и т. д.

Простой пример. Норок на российских зверофермах кормят высокобелковой пищей. Это могут быть отходы производств курицы или индейки, например, по цене 200 рублей за килограмм. На одного зверька с момента рождения и до усыпления требуется более 50 кг корма, прежде чем его мех пойдёт в промышленное использование. На среднюю шубу необходимо около 30 шкурок. То есть не менее полутора тонн белка, пригодного для производства продуктов для людей, должно быть приготовлено и доставлено на звероферму, чтобы произвести одну шубу. По таким подсчётам качественная норковая шуба должна стоить не менее 300–400 тысяч рублей. Впрочем, в Китае себестоимость корма гораздо ниже. Поэтому и шубы из китайской норки обходятся дешевле. Однако низкое качество корма сказывается на качестве меха.

На розничную цену меха через сокращение предложения может влиять и деятельность экоактивистов, стремящихся запретить использование натурального меха. Так, множество итальянских брендов одежды уже отказались от его использования. В конце декабря 2021 года парламент Италии проголосовал за поправки, которые запрещают звероводство в стране. Она станет 16-й страной в мире, которая присоединилась к запрету на звероводство и производство изделий из натурального меха. К лету 2022 года итальянское звероводство исчезнет как класс.

Dmitrii Gusarin/Russian Look

Неизбежный рост

Ключевой вопрос сегодня в том, как долго российской отрасли по производству меховых изделий из норки хватит запасов шкурок. Этот бизнес так устроен, что запас у производителей есть всегда.

Мы можем определённый период работать. Кроме того, остаётся дикий мех — соболь, куница. Остаётся российское производство норки. В этом году в России тоже будет сильный спад производства из-за жаркого лета. Производство составит 1–1,5 млн штук. На рынке ещё остаются Польша, Китай, и есть небольшие запасы в Дании. За два-три года эти запасы будут переработаны и проданы. Дальше никто не может предсказать, как будет развиваться ситуация. Норковых шуб по 50 тысяч рублей точно не будет, — говорит Сергей Дорожкин, директор Дома меховой моды Татьяны Дорожкиной.

По его мнению, Китай также почувствует сокращение поголовья. Первыми закрываются зверофермы, у которых плохое качество и низкие цены на шкурки. Им сложнее пережить произошедший скачок цен на корма. И они моментально теряют покупателей, когда начинают повышать цены на продукцию.

По словам Сергея Дорожкина, отрасль по производству меховых изделий станет меньше. Массовых продаж не будет, из отрасли уйдут сетевые магазины. В ближайшей перспективе норковые шубы станут люксовым товаром.

Когда запасы шкурок закончатся, то цены на шубы пойдут вверх. Как сильно? Это будет зависеть от зимы и от реализации шкурок норки на аукционах Kopenhagen Fur в Дании и Saga Furs в Финляндии в феврале — марте 2022 года.

Вниз цена точно не пойдёт. К тому же нынешняя зима и в России, и в Европе уже довольно суровая. Если валютный курс останется тем же, то рост цен на норковые шубы в 2022 году возможен не менее чем в диапазоне 15–20%, — говорит Сергей Дорожкин.

Мировые и российские цены на изделия из меха могут вырасти на 30–40% в этом году, прогнозировал весной 2021 года президент Российского пушно-мехового союза Сергей Столбов. По его словам, это связано с удорожанием пушнины, которое по некоторым позициям стало двукратным. А на долю сырья приходится до 70% себестоимости изделия.

По оценке компании Alto Consuting Group, 80% российского рынка готовых изделий из натурального меха приходится на импорт. Китайская продукция занимает около 60%. Таким образом, половина шуб в российских магазинах — китайского производства. По данным статистики внешней торговли, в 2020-м Россия импортировала шуб на $115 млн. Среди крупнейших партнёров — Китай, Италия и Турция.