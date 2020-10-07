Приключения нелегальной ёлочки: как и куда идёт «чёрный лес»

В России с 1 января 2022 года будет запрещён вывоз из страны грубо- или необработанных лесоматериалов хвойных и ценных пород. «Чёрные лесорубы» и без того, к сожалению, активные, зашевелились: успеть бы до этого времени вывезти как можно больше древесины. Подтверждением тому служат сообщения о пресечении масштабной контрабанды леса в Иркутской области. NEWS.ru выясняет, кому выгоден запрет на экспорт, возможно ли остановить криминал на этом рынке, к каким уловкам прибегают контрабандисты и чем грозит массовая вырубка лесов.

Главный покупатель российской древесины — Китай. Здесь уже давно существует преступное сообщество, чей доход держится на незаконных поставках леса. Особый спрос — на ценные твердолиственные породы из дальневосточных лесов — ясень маньчжурский и дуб монгольский.

Наибольшие объёмы контрабанды древесины — в Дальневосточном и Сибирском регионах, при этом отмечается устойчивость противоправных схем и слаженность преступных групп. Лесные богатства Сибири экспортируются в основном в Узбекистан и Китай.

С незаконным экспортом ведётся борьба. Недавно Иркутской таможней возбуждено 3 очередных уголовных дела по факту контрабанды леса и лесоматериалов общей стоимостью 19 млн рублей. Предприниматели, используя поддельные документы, вывозили в Узбекистан и Китай стратегически важный товар. Новосибирская таможня предотвратила контрабанду ценной древесины на сумму 1 млн рублей. Доски из сосны, кедра, пихты, ели и лиственницы ехали в Казахстан.

Правоохранительным органам удалось остановить массовую вырубку леса в Иркутской области, завил и.о. руководителя следственного управления СКР по региону Дмитрий Вастьянов.

Что касается Дальнего Востока, то здесь совместными усилиями Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России и органов ФСБ была пресечена деятельность организованной преступной группы, ущерб от деятельности которой (контрабанда леса) превысил 1 млрд рублей, это было одним из громких дел в прошлом году.

Запрет на вывоз необработанной древесины позволит снизить объёмы незаконного вывоза. Но пока он не действует, эти объёмы будут расти: у контрабандистов остаётся год с небольшим.

Ilya Galakhov/Global Look Press

Однако, как считают эксперты, введения запрета на вывоз из России необработанных лесоматериалов можно было избежать, если бы у нас действовала эффективная система контролируемой продажи древесины и восстановления лесов. Поэтому было бы легче навести порядок в этой сфере и сохранить статью доходов от экспорта.

Одна из целей запрета на вывоз необработанной древесины — стимулирование деревообрабатывающей отрасли. Государство старается привлечь в деревообработку инвестиции, создать новые рабочие места, но иностранные инвесторы идут не туда, где лес, а туда, где есть рынок сбыта.

О поддержке деревообработки государство задумывалось и раньше. Это выражается и в законодательных нормах. Так, для экспорта обработанных материалов не требуются уплата вывозной таможенной пошлины и лицензия на вывоз. А для необработанных лесоматериалов действует ставка экспортной таможенной пошлины в размере 80% от стоимости (но не менее 55,2 евро за кубометр). Такая разница призвана стимулировать отрасль деревообработки.

Но такая мера становится лазейкой для незаконного обогащения: предприниматели оформляют необработанные, грубо окантованные лесоматериалы как обработанные.

Лесной криминал давно наработал разные схемы для незаконного экспорта: поддельные документы, подтверждающие законность заготовки и приобретения древесины, подложные внешнеэкономические контракты. Чтобы скрыть незаконную вырубку леса, поддельные документы проводятся через ряд аффилированных фирм, а при дальнейшем экспорте предоставляются ложные сведения о производителе товара. Также в декларациях указываются недостоверные сведения о таможенной стоимости и количестве товара.

Схемы существуют не только для контрабандного вывоза древесины, но и для отмывания денежных средств, полученных преступным путём. Валютная выручка не поступает на счета российских предприятий, либо поступает от расчётов с фиктивными фирмами за якобы выполненные работы, и в дальнейшем обналичивается.

Экспортеры древесины получают сверхприбыли в долларах и евро. Древесина разных сортов продается в среднем от $100 за кубометр. Курс валюты растёт, а стоимость древесины на внутреннем рынке в России не меняется. Чтобы налоги были меньше, прибыль стараются скрывать, отправляя в налоговые органы фиктивные документы о стоимости леса и расходах на его заготовку и транспортировку. Государство недополучает необходимые налоговые отчисления от продажи природных ресурсов.

Также, говоря о декриминализации лесной отрасли, президент Владимир Путин высказывал предложения о доработке законодательной базы и назначении специальных контролёров — государственных лесных инспекторов. А вот эта идея восторга у потенциальных инвесторов не вызвала. Развернуть доходные производства могли бы помочь специальные режимы налогообложения для заинтересованных предпринимателей, выгодные условия для приобретения недвижимости, беспрепятственный доступ к энергоресурсам.