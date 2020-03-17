https://static.news.ru/photo/48261c0a-6835-11ea-9a5f-fa163e074e61_660.jpg Евгений Пригожин Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Директор компании «Конкорд» Евгений Пригожин сообщил о подготовке иска против Соединённых Штатов за незаконное преследование и санкции на сумму $50 млрд. США в течение двух лет обвиняли российскую фирму во вмешательстве в выборы американского президента.

17 марта Минюст Соединённых Штатов снял обвинения с «Конкорда» в связи с тем, что компания может получить доступ к информации и методам расследования во время судебного расследования. Также министерство сообщило о бесполезности суда над фирмой, которая не понесёт реальной ответственности в США.

Считаю, что на этом судебное разбирательство между „Конкордом“ и правительством США не закончено. В настоящий момент готовится иск „Конкорд против США“ за незаконное преследование и санкции, — приводит пресс-служба слова своего директора.

Ранее NEWS.ru писал, что американские прокуроры хотели использовать на судебном процессе против «Конкорда» показания таинственного свидетеля, которые продемонстрировали бы причастность российского бизнесмена Евгения Пригожина к схемам, использованным для влияния на исход зарубежных выборов.