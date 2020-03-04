https://static.news.ru/photo/2b699912-5e02-11ea-9f44-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Евгений Пригожин Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Американские прокуроры нашли таинственного свидетеля, показания которого продемонстрируют вовлечённость российского бизнесмена Евгения Пригожина в схемы, использованные для влияния на исход зарубежных выборов.

Он готов свидетельствовать в рамках уголовного процесса, который должен начаться в Вашингтоне в апреле, отмечает Politico. Человек, имя которого не называется, собирается дать показания о связанных с выборами дискуссиях, происходивших на «встрече» с Пригожиным.

17 мая 2017 года Минюст США доверил спецпрокурору Роберту Мюллеру поиск попыток оказать влияние на ход президентской кампании 2016 года. Он был уполномочен расследовать, во-первых, попытки российского правительства вмешиваться в американские выборы, во-вторых, любые связи или координацию между Россией и любыми лицами, связанными с предвыборным штабом Дональда Трампа.

В отчёте ведомства говорится, что вмешательство в кампанию, которое в США приписывают фирме «Конкорд», происходило на средства российских властей и осуществлялось посредством «активных действий» в социальных сетях. При этом компании не предоставили доступа к 3,5 млн страниц доказательств по вменяемым обвинениям, писал NEWS.ru.