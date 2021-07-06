Совет законодателей обсудит вопросы ипотеки и экологии

На заседании Совета законодателей 6 июля будут обсуждаться вопросы ценообразования на рынке жилья и экологического мониторинга качества воздуха. Об этом пишет «Парламентская газета».

В вопросах экологии необходимо распространить контроль за качеством экологической обстановки в масштабах всей страны. Кроме воздуха, необходимо следить за показателями воды и почвы. В конечном итоге должна быть создана комплексная система экологического мониторинга. Сообщается, что она может быть создана на единой федеральной IT-платформе.

Также особое внимание требуется уделить ценовой политике на рынке жилья. В частности, на заседании речь пойдёт о реализации программы льготной ипотеки. Главное проследить за тем, как исполняется программа, отмечается в сообщении.

Ранее стал известен способ обеспечить жилплощадью всех нуждающихся россиян. Правительство должно выделить средства на софинансирование строительства социального жилья в регионах. Это поможет кратно уменьшить очереди на квартиры и обеспечить жилплощадью всех нуждающихся.