Назван способ обеспечить жилплощадью всех нуждающихся россиян

Член комитета Совета Федерации по социальной политике Сергей Леонов рассказал, как государство может принять участие в обеспечении россиян бесплатным жильём. В беседе с URA.RU он заявил, что правительство должно выделить средства на софинансирование строительства социального жилья в регионах.

Это поможет кратно уменьшить очереди на квартиры и обеспечить жилплощадью всех нуждающихся.

Проблема социального жилья состоит в том, что это жильё государством не строится. Если бы была программа по строительству, которая бы финансировалась из федерального центра, в бюджет бы закладывались либо покупка жилья в уже готовых домах, либо строительство небольших домиков в сельской местности, — сказал Леонов.

Он назвал это единственным способом двигаться вперёд в этом вопросе. И отметил, что у большинства регионов всё равно просто нет денег на программу строительства социального жилья. В итоге манёвренный фонд не растёт и соцжильё доступно только в том случае, если его не приватизировали и освободили.

Сенатор напомнил, что на квартиру от государства сегодня могут претендовать военнослужащие и сироты. Первым предоставляют льготу в виде военной ипотеки, а вот детей на очереди очень много.

В России около 140 категорий граждан могут обратиться за бесплатным жильём к государству. Об этом ранее сообщила президент Фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева.