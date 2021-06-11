Названы россияне с правом на получение бесплатного жилья

https://static.news.ru/photo/03b4ee9e-b76b-11eb-9f05-96000091f725_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

В России около 140 категорий граждан могут обратиться за бесплатным жильём к государству. Об этом «Российской газете» сообщила президент Фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева.

Самой массовой категорией являются так называемые «очередники»: они становятся в очередь от муниципалитета на получение социального жилья, которое в дальнейшем могут приватизировать. Как правило, это малоимущие граждане, у которых соответствующий уровень дохода.

Также среди получателей квартир от государства есть дети-сироты, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, судьи, прокуроры и прочие категории.

Некоторые россияне, которым не положено жильё от властей, но у них есть определённые особые обстоятельства, например, вынужденные переселенцы — чернобыльцы, могут получить жилищный сертификат на покупку квартиры.

Если бы банки выдавали ипотеку под 1–5% годовых, это было бы справедливо, считает 55% россиян. 21% россиян считает, что ипотека не должна превышать 1%. А 7% опрошенных согласны на 5–7% годовых.