Россияне назвали справедливую ипотечную ставку

https://static.news.ru/photo/4811b5fa-eb0a-11ea-b5c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Если бы банки выдавали ипотеку под 1–5% годовых, это было бы справедливо, считает 55% россиян. Результатами опроса поделился ТАСС со ссылкой на материалы банка «Открытие».

21% россиян считает, что ипотека не должна превышать 1%. А 7% опрошенных согласны на 5–7% годовых.

По мнению 7%, справедливые ставки по ипотечным кредитам находятся в диапазоне 5–7%, лишь 2% согласны на ставки 7–9%, — сказано в исследовании кредитной организации.

Больше половины граждан положительно оценивают решение правительства продлить льготную ипотеку на новостройки до следующего года. Больше всего людей высказались «за» в Петербурге и Ленобласти. Меньше всего программа интересует жителей Дальнего Востока. В столице за льготную ипотеку 49% опрошенных.

19% россиян считают, что программу пора завершать, поскольку из-за неё растут цены на жильё, а 28% населения ничего не знает о льготной ипотеке.

Ранее стало известно, что спрос на загородную недвижимость превысил предложение. Остро не хватает современных домов по адекватным ценам. Также на рынке мало строительных бригад, которые оказывают услуги по строительству частных домов. Интерес к этому виду жилья вырос в прошлом году из-за пандемии, удалёнки и закрытых границ. И не стихает до сих пор. В итоге в некоторых регионах цены на загородную недвижимость выросли до 38%.