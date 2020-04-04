Президент Мексики призвал не углублять кризис в экономике на фоне пандемии

https://static.news.ru/photo/d6f2ebec-76b4-11ea-b2b5-fa163e074e61_660.jpg Андрес Мануэль Лопес Обрадор Фото: Фото: David de la Paz/Xinhua/GlobalLookPress

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор призвал иностранных коллег не усугублять кризис в экономической сфере, которой и так тяжело из-за пандемии коронавируса.

Некоторые международные организации и правительства в мире, так называемый политический класс, очень нечувствительны. Если есть пандемия, которая, конечно же, влияет на экономику, как можно не достичь соглашения между Россией и Саудовской Аравией, чтобы не провоцировать падение цен на нефть и не углубить кризис ещё больше? — заявил политик в ходе пресс-конференции, опубликованной в его Twitter.

Кроме того, мексиканский лидер негативно отреагировал на решения рейтинговых агентств, которые понизили кредитные рейтинги Мексики и госкорпорации Pemex. Он подчеркнул, что не согласен с этим.

Ранее Обрадор попросил у бизнесменов помощи государству. Он призвал предпринимателей сохранять зарплату работникам во время карантина и введённого режима чрезвычайной ситуации в стране, который продлится месяц.

С 1 апреля перестало действовать соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+, и Саудовская Аравия отправила на экспорт сразу 15 танкеров, загруженных 18,8 млн баррелей нефти. Таким образом королевство начало реализовывать свои обещания нарастить добычу до максимума.

При этом продавать чёрное золото Эр-Рияд намеревался с огромными скидками. Такие решения королевства стали ответом на то, что РФ в начале марта отказалась принимать предложение Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ о сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. Всё это привело к обвалу котировок и кризису рынка углеводородов, писал NEWS.ru.